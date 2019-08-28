В Сети появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57

Кадры с вошедшим в «плоский штопор» истребителем пятого поколения Су-57 появились в Сети 28 августа. Видеозапись выполняющего фигуры высшего пилотажа самолета опубликовал телеканал RT.

Видео тренировочного полета начинается с кадров взлета самолета и набора высоты. После этого Су-57 входит в контролируемое вращение вокруг своей оси по горизонтали. Через некоторое время летчики выводят его из штопора.

Истребитель Су-57 накануне показал президент России Владимир Путин президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану на экспозиции авиасалона «МАКС-2019», который работает в подмосковном Жуковском. Турецкие СМИ сообщали, что Анкара заинтересована в российских истребителях после исключения Турции из программы США по истребителям-бомбардировщикам F-35.