«Есть некие силы в офисе Зеленского». Дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится
Адвокат удерживаемых на украинской территории российских граждан рассказал, что стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена.
«Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», – цитирует 28 августа заявление Валентина Рыбина ТАСС.
Ранее он заверил, что стороны определились с точной датой обмена удерживаемыми лицами. По его словам, списки «пока не утверждены».
Справка:
В начале лета уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с российской коллегой Татьяной Москальковой для обмена списками заключенных. В июле Денисова рассказала о наличии договоренностей с российскими властями. Москалькова, в свою очередь, в июле опровергла информацию о скором возвращении украинцев. В августе в Кремле подтвердили подготовку к обмену пленными с Украиной. Президент соседней республики Владимир Зеленский также заверил, что лично занимается этим вопросом.