«Есть некие силы в офисе Зеленского». Дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится

Адвокат удерживаемых на украинской территории российских граждан рассказал, что стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена.

«Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», – цитирует 28 августа заявление Валентина Рыбина ТАСС.

Ранее он заверил, что стороны определились с точной датой обмена удерживаемыми лицами. По его словам, списки «пока не утверждены».