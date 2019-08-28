Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+23°C
/ Завтра: +24
$ 66.26р
73.61р
12:22 28.08.2019
Расширенный поиск

Общество
28.08.2019 10:28
Печать

«Есть некие силы в офисе Зеленского». Дата обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной переносится

Адвокат удерживаемых на украинской территории российских граждан рассказал, что стороны вынуждены сдвинуть на неопределенный срок дату обмена.

«Пока переносится обмен. Пока нет указа о помиловании, скорее всего, есть некие силы в офисе Владимира Зеленского, которые хотят сорвать обмен, обрушить его рейтинг», – цитирует 28 августа заявление Валентина Рыбина ТАСС.

Ранее он заверил, что стороны определились с точной датой обмена удерживаемыми лицами. По его словам, списки «пока не утверждены».

Реклама

Справка:

В начале лета уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с российской коллегой Татьяной Москальковой для обмена списками заключенных. В июле Денисова рассказала о наличии договоренностей с российскими властями. Москалькова, в свою очередь, в июле опровергла информацию о скором возвращении украинцев. В августе в Кремле подтвердили подготовку к обмену пленными с Украиной. Президент соседней республики Владимир Зеленский также заверил, что лично занимается этим вопросом.

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК "КВС"
28.08.2019 10:54

Клубный дом «Б57» аккредитован еще одним банком

Сбербанк аккредитовал новый проект ГК «КВС» – клубный дом «Б57» на Благодатной улице. На сегодняшний день покупателям квартир доступны ипотечные программы от восьми банков.
ГК «Эталон»
28.08.2019 10:41

В ЖК «Московские ворота» от «Эталон ЛенСпецСМУ» открылся новый детский сад

На территории жилого комплекса «Московские ворота», который возвела компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»), состоялось открытие детского сада № 46. На торжественной церемонии присутствовали представители администрации города, которые после оценили готовность объекта.
Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
27.08.2019 18:00

Тройной урожай скидок на квартиры

Многие откладывают дела на осень, потому что «надо съездить в отпуск, собрать детей в школу, закончить основные работы на даче». И вот на пороге сентябрь – пришло время принять решение и исполнить мечту! Мечту о комфортной квартире в престижном городском районе.
ПСК
27.08.2019 15:33

В ПСК рассказали, что ждёт архитектуру новостроек

Союз архитекторов России заканчивает работу над законопроектом об архитектурной деятельности в РФ и планирует вынести его на рассмотрение парламента уже в этом году. Уйдут ли безликие «коробки» в прошлое и что об этом думают девелоперы, рассказали в ГК «ПСК».
Setl City
27.08.2019 14:55

В ЖК «Солнечный город» откроется офис врача общей практики

У жителей «Солнечного города» появятся собственный терапевт и педиатр. Он будет находиться в ведении одной из городских поликлиник. Планируется, что уже в начале сентября офис врача примет первых пациентов.
ГК «Эталон»
27.08.2019 12:48

Объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком по программе «Военная ипотека»

ПАО «Сбербанк» аккредитовал по программе «Военная ипотека» корпус 4.7-3 квартала «Галактика» и ЖК «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
ПАО «Группа ЛСР»
27.08.2019 11:27

«Группа ЛСР» открыла «звездный» садик в Московском районе Санкт-Петербурга

Вблизи жилого комплекса «Звездный дуэт», который «Группа ЛСР» строит в Московском районе, открылся детский сад №45 на 280 малышей. Учреждение состоит из двух отдельных корпусов на Дунайский пр., 29, к.4 и пр. Космонавтов, 102, к.2.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
26.08.2019 17:56

Началось заселение ЖК «Морская звезда»

26 августа началось заселение 1-й и 8-й секций ЖК «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Жилой комплекс «Морская звезда» расположен по адресу: Санкт-Петербург, улица Оптиков, д. 37, стр. 1.
ГК «Полис Групп»
26.08.2019 16:22

В ЖК «Полис на Комендантском» началось благоустройство

ГК «Полис Групп» продолжает строительство жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
«Лидер Групп»
26.08.2019 15:47

Квартиры в «Гавани Капитанов» станут дороже

1 сентября стоимость квадратного метра будет планово увеличена в жилых комплексах «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимых компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.
ГК «Ленстройтрест»
26.08.2019 15:28

Коммерческие помещения в ЖК «Янила Драйв» выросли в цене

ГК «Ленстройтрест» сообщает о повышении стоимости коммерческой недвижимости, расположенной на первых этажах жилых корпусов в голландском квартале «Янила». В зависимости от площади лота цена увеличилась в среднем на 30 000 рублей за квадратный метр.
ПСК
26.08.2019 14:54

ПСК пригласит собственников апартаментов в Like

Апарт-комплекс Like у метро «Площадь Мужества» готовится ко вводу в эксплуатацию. Уже в октябре ГК «ПСК» покажет готовые апартаменты их владельцам. Сейчас на объекте завершаются последние косметические работы.