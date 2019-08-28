И дымящийся двигатель среди «зебр»: на улице 2-й Луч «Опель» растерял внутренности

Два человека получили серьёзные травмы в результате утренней аварии в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 28 августа около 6 часов, на пересечении улиц Книпович и 2-й Луч, по предварительной информации, Opel Corsa, двигавшийся по Лучу, столкнулся с Ford Fusion, ехавшим по Книпович.

Женщина 1994 года рождения, управлявшая «Опелем», с травмами средней степени тяжести была доставлена в НИИ имени Джанелидзе. Водитель «Форда», мужчина 1983 года рождения, в тяжёлом состоянии попал в больницу на Солидарности.

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На кадрах очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что «Форд» от удара откинуло на тротуар (у пешеходного перехода в тот ранний час, видимо, людей не было), и он водительской стороной ударился о столб. «Опель» же лишился морды: его двигатель выпал на проезжую часть. На одном из роликов он ещё дымится.

Движение на месте аварии до сих пор затруднено. Полиция проводит проверку по факту ДТП.