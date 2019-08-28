СМИ: Секретные расходы российского бюджета в 2017 году составили 4,8 триллиона рублей

Засекреченные расходы российской экономики в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей, или 5,3% ВВП. Речь идет о военно-промышленном комплексе и продуктах интеллектуальной собственности.

Объем засекреченных расходов 28 августа опубликовал РБК со ссылкой на данные Росстата. Отмечается, что информация за 2018 год пока не опубликована. Показатель определяли по остаточному принципу— как разницу между совокупным объемом валового накопления основного капитала (19,88 трлн руб.) и поименованными затратами на основные фонды, такие как здания, транспорт, оборудование и т. д. Росстат, ссылаясь на закон о гостайне, свернул данные о расходах на ВПК и интеллектуальную собственность, поэтому невозможно понять, сколько в отдельности потрачено на военные системы, а сколько — на исследования и разработки, уточняет РБК.

Отмечается, что несмотря на номинальный рост программы гособоронзаказа на 5–7% ежегодно, доля трат на вооружения от ВВП постепенно снижается. В 2017 году оборонные расходы составили около 3,3% ВВП.

В январе 2018 года президент Владимир Путин утвердил новую государственную программу вооружения на 2018–2027 годы, на реализацию которой предусмотрено 20 трлн руб. Информация о программе отсутствует в связи с секретностью.

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Сокращение гособоронзаказа привело к спаду производства в оборонно-промышленном комплексе в 2019 году. По последним данным Росстата, в январе — июле 2019 года производство летательных аппаратов и космических систем сократилось на 41,5% к тому же периоду предыдущего года. После сильного роста на протяжении четырех лет в 2018 году резко сократилось производство самолетов, космических кораблей и ракет.