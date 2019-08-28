В Петербурге началась охота на опасных таксистов. 24 машины за забором штрафстоянок

В центре Петербурга полицейские останавливают автомашины экономкласса, похожие на такси. Если у водителя нет разрешения на услугу, транспорт эвакуируют. Причина облавы – в авариях.

По информации «Фонтанки», в связи с постоянными ДТП с участием таксистов, сотрудники ГИБДД Центрального района заняли позиции возле станции метро «Площадь Восстания», у Московского вокзала, недалеко от Гостиного двора, где наиболее плотное скопление туристов.

В последние дни они останавливают автомашины марок «Солярис», «Поло» и таких же по классу, на которых нет типичной расцветки «такси», а за рулем явно находится мигрант, а еще лучше, если он везет пассажиров. Сотрудники требуют показать соответствующие разрешения, а после отсутствия таких документов отправляют протокол в суд.

По данным нашего издания, к 28 августа на штрафстоянки эвакуировали 24 автомашины. Как правило, транспорт принадлежит одному человеку, лицензия выдана другому, а управляет третий.

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Согласно части второй статьи 14.1 Административного кодекса «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения» штраф за нарушение – посильный, до 2 тысяч рублей. Но все же длительное нахождение автомашины на штрафстоянке – кусается.

«Фонтанке» известно, что рейд продолжится и в эту неделю, и на следующей.

Если бегло просмотреть новости о ДТП с участием таксистов, то и на «Фонтанке» их набирается достаточно. Так, 20 августа служебная автомашина дорожной полиции уткнулась в здание, догоняя таксиста, 25 августа на Литейном таксист, лишенный прав, устроил аварию, а в тот же день такси подбило легковушку с полетом петербуржца в Мойку.