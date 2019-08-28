Упавшая под поезд на «Гражданском проспекте» петербурженка осталась без рук. Она состоит на учете у психиатра

В крайне тяжелом состоянии в больницу увезли петербурженку после падения на рельсы в городском метро. Поезд перерезал ей обе руки.

Как стало известно «Фонтанке», безработная жительница Калининского района находится в реанимации с травмой головы, сотрясением и травматической ампутацией обоих предплечий. Ей 27 лет, девушка состоит на учете у психиатра.

Как сообщалось ранее, она оказалась на путях перед приближающимся поездом в половину второго днем 27 августа. Движение на ветке встало на 15 минут и было восстановлено в обычном режиме за полчаса.