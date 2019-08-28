«Велись какие-то работы». В Новосибирске рухнула стена дома, под завалами могут быть 12 человек

Стена строящегося здания рухнула в Новосибирске 28 августа. Под завалами могут находиться люди.

Инцидент произошел на Ударной улице в Ленинском районе города, сообщает NGS.RU. Очевидцы сообщили, что на месте «велись какие-то работы, после которых рухнула стена».

В областном управлении МЧС сообщили о 12 рабочих, которые могли попасть под завалы. На месте проводятся аварийно-спасательные работы. О погибших или пострадавших пока ничего не сообщается.

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Разрешение на реконструкцию здания на Ударной выдано «Сибирской энергетической компании» 27 июня 2019 года, уточняет NGS.RU со ссылкой на департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.

Согласно документам, подрядчик должен был выполнить «реконструкцию здания перекачивающей насосной станции № 2 с пристройкой дополнительного объема».