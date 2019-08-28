Петербуржец открыл стрельбу на детской площадке. Найденных у него патронов хватило бы надолго

Судимый за убийство и незаконное хранение оружия житель Петербурга вечер 26 августа посвятил стрельбе на детской площадке. У него в квартире нашли арсенал.

Как сообщает 28 августа пресс-служба регионального управления МВД, после стрельбы на проспекте Ударников было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), стрелял 47-летний мужчина, живущий в том же дворе. В качестве полигона он выбрал детскую площадку между 36 и 38 домами по проспекту Ударников. Оружие установить не удалось, однако на следующий день после задержания в его квартире нашли еще 164 разнокалиберных патрона и обрез ружья.

Арсенал грозит петербуржцу еще одним делом – о незаконном хранении оружия. Последняя статья ему уже знакома. В 1994 году он был осужден на 14 лет за умышленное убийство, незаконное ношение оружия и сделки с валютой. Он вышел по УДО летом 2003 года.