19 пенсионеров из Московского района уже предвкушали «перерасчет», когда у них украли то немногое, что было

Почти два десятка пожилых жителей Московского района Петербурга пострадали от рук двоих мошенников, выдававших себя за сотрудников Пенсионного фонда. Сулили перерасчет, но в реальности отнимали и то немногое, что у обманутых было.

О задержании криминальной парочки «Фонтанка» сообщала еще в июне, но к 28 августа стал понятен примерный масштаб деятельности «гастролеров». Это 19 эпизодов, датированных мартом — июнем 2019 года. Работали только в Московском районе — на Витебском проспекте, улицах Типанова, Гастелло и т. д. Использовали одну и ту же схему: обрушивали на пенсионеров известие о перерасчете за неучтенные года трудовой деятельности, и когда обрадованные мнимой прибавкой жертвы теряли бдительность, просили 10% «налога» от суммы прибавки. Так как обещали от 100 тысяч до 500, то на руки получали как минимум 10 тысяч.

Всего насобирали более 300 тысяч. Возможно, это не предел.

Двое фигурантов, 31 года и 37 лет, находятся под домашним арестом. Но дело их живет: на прошлой неделе со счета пожилой жительницы Витебского проспекта списали 133 тысячи рублей. Свои данные она передала неизвестным, пообещавшим ей «компенсацию».