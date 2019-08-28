На глазах у военной дрессировщицы пользователь каршеринга насадил машину на ограду

Разбитый каршеринговый автомобиль встречает утро 28 августа на Тихорецком проспекте, немного не доезжая улицы Академика Байкова.

Впечатляющими фотографиями делятся очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Машина pool:start, одного из брендов компании YouDrive, вылетела на газон и врезалась в ограждение около памятника Военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта, установленного в парке Сосновка. Очевидно, водитель с «дрессировкой» машины не справился.

На этом участке идёт ремонт дорожного покрытия, о котором «Фонтанка» уже писала (так, до 30 августа закрыто движение по улице Академика Байкова и улице Веденеева в створе Тихорецкого). Возможно, пользователь сервиса не смог среагировать на дорожные условия.

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«Там еще вчера было ограничение движения – только по правому ряду, а ночью схему изменили – двигаться можно по левому и среднему, правый закрыт. Видимо, по привычке заехал в правый ряд, – предполагает в комментариях «ДТП и ЧП» Надежда. – Но с какой скоростью он двигался, чтобы так улететь?». «Там перепад асфальта, в крайнем правом он снят, а на остальных двух уложен новый – возможно, ещё в этом причина, – добавляет Александр. – Он, походу, пластиковый буек подмял под себя, а дальше уже как на санках в ограждение».