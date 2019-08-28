СМИ: Telegram в течение двух месяцев выпустит первую партию криптовалюты Gram

Мессенджер Telegram сообщил инвесторам, что планирует выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение следующих двух месяцев. Об этом 28 августа сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.

Кроме того, мессенджер планирует также создать электронные кошельки, которыми смогут пользоваться 200–300 млн пользователей Telegram, сообщили инвесторы, пожелавшие остаться неизвестными. Мессенджер заявил, что Gram станет новой онлайн-валютой и способом отправки денег в любую точку мира, пишет издание.

Представитель Telegram не ответил на запросы NYT о комментариях.

По данным издания, Telegram обещал инвесторам выпустить Gram до 31 октября 2019 года, в противном случае он будет обязан вернуть инвесторам деньги. В итоге Telegram рассчитывает выпустить свою криптовалюту даже раньше этого срока, обращает внимание издание.

О планах запустить блокчейн-платформу TON (Telegram Open Network) с криптовалютой Gram основатель мессенджера Павел Дуров заявил еще в конце 2017 года. В ходе прошедшего в 2018 году ICO (первичное размещение монет криптовалюты) Telegram привлек $1,7 млрд.