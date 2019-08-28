«Спокойная погода». Под конец в Петербурге все же настало лето

Хоть напоследок, но в Петербурге все-таки настало лето. Дождей синоптики 28 августа не обещают, зато прогнозируют все 25 тепла.

«Санкт-Петербург сегодня останется во власти антициклона. Он сохранит в городе малооблачную и спокойную погоду. Вероятность дождей будет минимальна, и солнечные лучи смогут хорошо прогреть остывший за ночь воздух. Температура воздуха +23…+25°, по области +20…+25°, на востоке до +17°», – рассказал в Facebook специалист центра «Фобос» Игорь Леус.

Ветер юго-западный 2-7 м/с.

Судя по прогнозу Северо-Западного гидрометцентра, такая же погода будет и завтра.