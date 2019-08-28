Лавров назвал условия для встречи в нормандском формате

Для начала подготовки новой встречи в нормандском формате необходим прогресс в реализации прежних договоренностей лидеров, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Это начало устойчивого разведения сил и средств, здесь кое-что сейчас делается, но пока процесс не завершен. И второе — это обеспечение так называемой формулы Штайнмайера, которая четко фиксирует, как будет вводиться закон об особом статусе Донбасса и как будут проводиться выборы. Вот когда мы увидим прогресс в этих вещах, то, наверное, можно будет начинать готовиться к новому саммиту", — заявил министр в эфире Первого канала.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новую встречу в нормандском формате в сентябре.