"Краснодар" вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы
Футбольный клуб "Краснодар" уступил греческому "Олимпиакосу" со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов и завершил выступление в турнире.
Первая встреча в Греции завершилась со счетом 4:0 в пользу "Олимпиакоса". "Краснодар" продолжит еврокубковую осень выступлением во втором по значимости турнире – Лиге Европы.
Напомним, что петербургский "Зенит" начнет выступление в Лиге чемпионов непосредственно с группового этапа в сентябре.