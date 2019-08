Dragon приводнился в Тихом океане

Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании миллиардера Илона Маска SpaceX успешно приводнился в Тихом океане вблизи Калифорнии, сообщил его разработчик в твиттере.

Good splashdown of Dragon confirmed, completing this spacecraft’s third mission to and from the @space_station !

Таким образом Cargo Dragon успешно завершил свою третью миссию, отмечается в сообщении. Аэрокосмическое агенство США NASA уже поздравило частную компанию с успешным завершением миссии.

Welcome back to Earth! Learn more about the science investigations being returned from @Space_Station in @SpaceX's #Dragon cargo spacecraft: https://t.co/nh6iRJ9Qfj https://t.co/TLFwxSKzB0

— NASA (@NASA) 27 августа 2019 г.