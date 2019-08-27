Dragon приводнился в Тихом океане

Грузовой космический корабль Cargo Dragon компании миллиардера Илона Маска SpaceX успешно приводнился в Тихом океане вблизи Калифорнии, сообщил его разработчик в твиттере.

Good splashdown of Dragon confirmed, completing this spacecraft’s third mission to and from the @space_station! — SpaceX (@SpaceX) 27 августа 2019 г.

Таким образом Cargo Dragon успешно завершил свою третью миссию, отмечается в сообщении. Аэрокосмическое агенство США NASA уже поздравило частную компанию с успешным завершением миссии.

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Ранее 27 августа космический корабль был отстыкован от Международной космической станции (МКС) и сведен с орбиты. Парашюты раскрылись нормально, и спустя полчаса спускаемая капсула приводнилась в Тихом океане к юго-западу от города Лонг-Бич. Она доставила на Землю более 1,5 тонн груза, в том числе результаты ценных научных экспериментов, проведённых на МКС.

В общей сложности корабль Cargo Dragon пробыл в составе МКС месяц. Он был выведен на орбиту 26 июля по московскому времени ракетой-носителем Falcon 9, стартовавшей с 40-го пускового комплекса на авиабазе на мысе Канаверал в штате Флорида.