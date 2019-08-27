Столкновение двух «Ниссанов» на КАД привело к смерти одного из водителей

Два «Ниссана» столкнулись на КАД в Московском районе Петербурга вечером 27 августа. Одна из машин отлетела, врезалась в ограждение и перевернулась. Мужчина за рулём погиб.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около половины десятого на 72-м километре автодороги А-118. 64-летний водитель «Ниссана» не поделил проезжую часть с 36-летним мужчиной, управляющим авто точно такой же марки. В итоге последний «японец» врезался в отбойник, после чего чего перевернулся на крышу. Водитель скончался на месте.