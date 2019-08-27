На Васильевском острове подбили байкера, в Приморском районе водитель не заметил школьницу

Байкер и девочка на велосипеде в тяжёлом состоянии доставлены в больницы Петербурга из-за невнимательности водителей.

Первая авария произошла в Василеостровском районе. Как сообщает 27 августа отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в начале восьмого 58-летний водитель «Мицубиси», поворачивая налево от дома 76 на Большом проспекте В.О., не пропустил 28-летнего мотоциклиста на «Ямахе». В итоге байкера госпитализировали с места ДТП в тяжёлом состоянии.

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Через час на пересечении Парашютной и Долгоозерной улиц в Приморском районе мужчина на «Инфинити» сбил 13-летнюю девочку. Подростка отправили на машине скорой помощи с тяжёлыми травмами.