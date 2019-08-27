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Власть
27.08.2019 22:57
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Новые депутаты украинского парламента "попилили" комитеты. Партия президента Зеленского забрала почти все

Подготовительная депутатская группа определила руководящий состав будущих комитетов Верховной Рады IX созыва. Соответствующее решение было принято на очередном заседании группы во вторник, 27 августа, передают "Українські новини".

"Интерфакс-Украина" опубликовал их список.

Комитет по вопросам антикоррупционной политики возглавит Анастасия Красносильская ("Слуга народа");

Комитет по аграрной и земельной политике – Николай Сольский ("Слуга народа");

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Комитет по вопросам бюджета – Юрий Аристов ("Слуга народа");

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики – Александр Ткаченко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования – Олег Бондарев ("Слуга народа");

Комитет по вопросам экономического развития – Дмитрий Наталуха ("Слуга народа");

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг – Андрей Герус ("Слуга народа");

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – Михаил Радуцкий ("Слуга народа");

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества – Богдан Яременко ("Слуга народа");

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Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом – Ивана Климпуш-Цинцадзе ("Евросолидарность");

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики – Даниил Гетманцев ("Слуга народа");

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций – Сергей Бабак ("Слуга народа");

Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений – Дмитрий Лубинец (самовыдвиженец);

Комитет по вопросам цифровой трансформации – Михаил Крячко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам правовой политики – Ирина Венедиктова ("Слуга народа");

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности – Денис Монастырский ("Слуга народа");

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры – Владимир Крейденко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства – Андрей Клочко ("Слуга народа");

Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки – Александр Завитневич ("Слуга народа");

Комитет по вопросам свободы слова – Нестор Шуфрич (ОПЗЖ);

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – Галина Третьякова ("Слуга народа").

29 августа состоится первое торжественное заседание депутатов Верховной Рады нового – IX – созыва. На заседание пригласят представителей международных делегаций. Первое рабочее заседание состоится сразу после торжественного, во время него планируют утвердить состав руководства комитетов парламента.

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