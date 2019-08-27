Посол Франции в РФ: отношения с Россией будут в центре внимания Парижа в ближайшие годы

Франция заинтересована в поддержании хороших отношений с Россией в контексте происходящих изменений в мире. Об этом заявила посол Франции в России Сильви Берманн, комментируя выступление президента республики Эмманюэля Макрона перед французскими послами.

"Очень важно располагать хорошими отношениями с Россией в контексте изменений мировой системы и усиления влияния Китая, а также ставшей менее многосторонней позиции США, – заявила глава французской дипмиссии в Twitter министерства иностранных дел республики. – Эти отношения должны строиться как на уровне Франции, так и Европейского союза".

Сильви Берманн напомнила, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Страна, продолжила она, "связана с большей частью происходящих кризисов, будь то украинский кризис или Сирия, но также с кризисами в Африке, в частности в Центральноафриканской Республике". Интересы России также касаются Ливии. Россия, отметила она, "придерживается в отношении Ирана линии, близкой к позиции Франции".

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"Таким образом, мы можем работать по всем этим темам, – считает французский посол. – Но также и по новым темам. Так, Россия намерена ратифицировать в ближайшее время Парижское соглашение по климату. То есть существует немало инициатив, которые мы можем осуществлять совместно".

Макрон, указала она, предложил новую архитектуру доверия и безопасности в Европе. "Хорошо известно, что на протяжении целого ряда лет отношения с Россией приобретали все более напряженный характер, и не было возможности разработать и осуществлять совместный проект, – заметила Берманн. – Поэтому теперь идея заключается в том, чтобы обеспечить работу по ряду тем, в частности таким, как традиционные и ядерные источники энергии, новые технологии, космос".

Посол отметила необходимость "регулярных консультаций по конкретным досье, в частности по Украине". По ее словам, тема находится для в Франции в числе приоритетных, "поскольку именно этим были вызваны санкции в отношении России". "Если мы хотим обновить отношения Франции и Европейского союза с Россией, то совершенно очевидно, что необходимо обсуждать именно эти вопросы", – заметила она, напомнив о намерении Франции "организовать проведение нового саммита в "нормандском формате" (Франция, Германия, Россия и Украина) с тем, чтобы постараться урегулировать эту [украинскую] проблему".

"Так что можно быть уверенным в том, что отношения с Россией будут предметом нашего внимания в течение предстоящих месяцев и лет", – подчеркнула посол Франции в России.