В Киеве задержали главу Минздрава Украины времен президента Януковича

В Киеве в аэропорту задержали министра здравоохранения времен президентства Виктора Януковича – Раису Богатыреву. Об этом заявил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, сообщает "Громадське".

Задержание произошло в аэропорту "Жуляны" 27 августа, куда она прилетела из Минска. Ее задержали пограничники и передали правоохранителям. По данным издания, правоохранители не назвали причину задержания Богатыревой. В

Раиса Богатырева скрывалась от следствия почти 5 лет. Генпрокуратура Украины подозревает бывшего министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву в незаконном завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах, то есть по ч. 5 ст. 191 УК Украины.