Систему VAR задействуют на матче РПЛ "Спартак" – "Зенит"
Система видеоассистента рефери (VAR) будет использоваться на центральном матче восьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).
????? Виталий Мешков – главный судья матча #СпартакЗенит— Российская Премьер-Лига (@rfpl) 27 августа 2019 г.
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Главным арбитром матча назначен дмитровчанин Виталий Мешков. Ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи).
За систему VAR будет отвечать Михаил Вилков (Нижний Новгород), его помощник Сергей Карасев (Москва); инспектор – Владимир Енютин (Москва).
Матч "Спартак" – "Зенит" пройдет в Москве 1 сентября.