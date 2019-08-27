Путин приехал на стадион "Казань Арена" на церемонию закрытия чемпионата WorldSkills

Президент России Владимир Путин приехал на стадион "Казань Арена", где проходит церемония закрытия 45-го Мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills, прямую трансляцию оттуда ведет телеканал Россия24.

В ложе почетных гостей вместе с главой государства разместились вице-премьер Татьяна Голикова, президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-председатель Народного политического консультативного совета КНР Вань Юнцин, президент WorldSkills International Саймон Бартли, его заместитель по стратегическим вопросам Йос де Гой, исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи, а также представили российской сборной WorldSkills – призеры предыдущего чемпионата, проходившего в 2017 году в Абу-Даби.

Также в президентской ложе присутствуют министр просвещения Ольга Васильева, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев, председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов, руководитель гоночной команды "КамАЗ-Мастер" Владимир Чагин и члены российской сборной – призеры чемпионатов 2011, 2013, 2015 и 2017 годов.

В числе зарубежных гостей – руководство Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР, мэрии Шанхая, посольства Китая в России и другие.

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Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в этом году собрал около 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран. Состязания прошли по 56 компетенциям, Россию представляли 63 конкурсанта – 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет.

Центральным событием церемонии закрытия станет награждение конкурсантов и передача флага WorldSkills следующему городу – организатору чемпионата – Шанхаю.