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Город
27.08.2019 21:57
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«Черная жемчужина» миллиардера из Forbes на закате покинула Петербург. Известен новый пункт назначения суперяхты

Одна из самых загадочных и инновационных парусных суперяхт в мире – Black Pearl, принадлежащая российскому бизнесмену Олегу Бурлакову, покинула Северную столицу в 18:19 27 августа.

скриншот страницы сервиса www.marinetraffic.com
скриншот страницы сервиса www.marinetraffic.com

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По данным MarinTraffic она держит путь в финскую Котку, куда прибудет 28 августа в 10:30. В Петербурга яхта провела почти неделю, 24 августа её владелец отпраздновал свой 70-летний юбилей  .

Как писала «Фонтанка», уроженец Петербурга, бизнесмен Олег Бурлаков, сколотил капитал на торговле цементом и нефтепродуктами. Занимает 158-ю строчку в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние оценивается в 650 млн долларов.

Black Pearl занимает 34-е место среди самых крупных яхт в мире. Судно оборудовано тремя поворотными мачтами из карбона высотой 70 метров. Все 2900 квадратных метров парусов можно поднять за 7 минут. В них интегрированы гибкие солнечные панели. На борту "Черной жемчужины" есть 6 кают для 12 пассажиров, два СПА-бассейна, огромный пляжный клуб и множество мест для хранения тендеров и водных игрушек.

 

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