«Вдоль линии огня мелькнула крыса». Под Ростовом горит 1,5 тысячи «квадратов» камыша и травы

Пылающий камыш вот уже четыре часа тушат пожарные в Ростовской области. Сухая трава горит на левом берегу Дона, огонь уже вплотную подбирается к региональному центру.

Евгений Вдовин/Сеть городских порталов/161.ru

О ЧП сообщает вечером 27 августа портал 161.Ru.Их корреспондент ведёт с места прямую трансляцию. По его словам, огонь охватил около полутора тысяч квадратных метров, с ним борются 23 пожарных расчёта. Горит уже не только трава, но и деревья, в пламени находятся опоры ЛЭП. Больше всего журналист переживает за животных и птиц.

«Тем временем зверье продолжает спасаться, но куда бежать — не знает. Вдоль линии огня мелькнула крыса, а в воздухе пронеслась летучая мышь. Мимо нашего корреспондента пролетел фазан, вспорхнув из травы в метре от огня. Вероятно, там у него было гнездо», – пишет издание.

В соцсетях множатся видео и фото с места пожара. Зрелище впечатляющее.