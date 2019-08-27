В «Согласии» рассказали на сколько в Турции хватит страхового полиса захлебнувшейся 12-летней Алисы из Петербурга

Родители 12-летней Алисы из Петербурга, которая захлебнулась в турецком бассейне больше недели назад, отказались от транспортировки дочери на родину по медицинским показаниям. Они решили оставить её в местной клинике, терапию в которой оплачивает СК «Согласие». Страховой полис у девочки на 30 тысяч евро. Но его должно хватить, уверяют в компании.

«Лимита должно хватить для продолжения проведения текущих процедур в течение довольно продолжительного времени, – рассказали «Фонтанке» пресс-службы страховой компании «Согласие» 27 августа. – Мы рассчитываем на то, что имеющихся ресурсов хватит до момента, когда Алисе удастся восстановиться настолько, чтобы стало возможным ее возвращение в Россию. Мы со своей стороны приступим к организации транспортировки, как только врачи дадут разрешение. На родине необходимая медицинская помощь будет оказываться ей уже совсем на других условиях, вне зависимости от лимита по договору страхования».

Состояние девочки остается крайне тяжелым, хоть она и «держится каждой клеточкой организма». У неё появилась субфебрильная лихорадка и по мнению находящихся на месте петербургских врачей именно сейчас состояние девочки достаточно стабильно для того, чтобы осуществить её транспортировку в Россию. Но родители не решаются подвергнуть ребенка риску перелета, который он может не пережить .