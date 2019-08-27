Ювелирный арбитраж. Кремлевский поставщик бижутерии Jenavi рискует лишиться своего товарного знака

Петербургское ООО «Импульс», которое владеет интеллектуальными правами на торговую марку бижутерии Jenavi, получило иск о защите исключительных прав на товарные знаки от уроженца Израиля Ефима Фельдмана.

pixabay.com//https://pixabay.com/users/aenigmatis

Бижутерия Jenavi изготавливается в Петербурге на территории бывшего Ленинградского экспериментального завода «Эталон» на Большом Смоленском проспекте. Под этой маркой украшения производятся с 1991 года. У компании семь торговых точек в разных ТК города, а также сеть партнерских точек продаж в регионах. Товары под этой маркой продаются во многих интернет-магазинах, включая Wildberries. Производство принадлежит семье предпринимателя Евгения Протопопова, которая, кроме «Импульса», также владеет другими фирмами на территории завода, включая гостиницу Jenavi CLUB – также на Большом Смоленском.

Торговая марка Jenavi известна поставками украшений в московский Кремль. Так, в 2014 году она выиграла конкурс ФГБУК «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский кремль» на изготовление брошей, колец, кулонов, серег и подвесок на 314 тыс. рублей. До этого поставками в Кремль занимался «Импульс» – в 2013 году он делал для музея броши, серьги и кулоны на 243 тыс. рублей.

ООО «Импульс» ранее называлось ЗАО «Женави». Именно на него оформлены права на торговый знак Jenavi. До 2013 г., судя по бухгалтерской отчетности, через него шли основные операции по торговле бижутерией. Затем было образовано ООО «Женави», максимальная выручка которого в 2014 году составила около 300 млн рублей.

Почти сразу после получения иска, 26 августа, ООО «Женави» заявило в налоговую о ликвидации юридического лица. С точки зрения бухгалтерии этот шаг можно понять: после 2014 года выручка компании начала падать, и в 2018 дошла до 73,7 млн рублей. Компания впервые за долгие годы работы показала убыток – более 4 млн рублей.

Реклама



Иск подан от имени ООО «Торговый дом Женави», зарегистрированного летом 2018 года на Васильевском острове. Оно принадлежит гражданину Израиля Ефиму Фельдману. Он не пожелал объяснить «Фонтанке», почему претендует на торговый знак компании, производящей ювелирную бижутерию: «Так как мы подали в суд иск, на данный момент, я считаю, что давать комментарии неправильно. Если одна сторона подаёт в суд на другую сторону, значит, у неё есть какие-то основания, которые она хочет предоставить суду. Мы будем выполнять любое решение суда, которое он вынесет».

Гендиректор «Импульса» Наталья Жигурт, утверждает, что про иск впервые услышала от корреспондента «Фонтанки», и не может предположить, кто пытается отсудить товарный знак: «Я не знаю ничего про иск, Но буду выяснять». Также она сказала, что ничего не знает о Ефиме Фельдмане, не стала предполагать, почему он решил оспорить ее права на торговую марку, и отказалась обсуждать причины ликвидации ООО «Женави».

По данным «Фонтанки», Наталья Жигурт является дочкой Евгения Протопопова. Владельцем «Импульса» и гостиницы на Большом Смоленском проспекте она стала лишь в декабре 2018 года. Ликвидируемое ООО «Женави» все еще принадлежит Евгению Протопопову и его супруге. Связаться с самим предпринимателем редакции не удалось.

Екатерина Малышева,

«Фонтанка.ру»