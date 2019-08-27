Массовый исход из Купчино. С выборов в муниципалитет вслед за его руководителями снялись 18 кандидатов

На выборах в совет муниципалитета «Купчино» стало на 18 кандидатов меньше. Решение аннулировать их регистрацию приняла 27 августа избирательная комиссия № 23 Фрунзенского района.

Среди выбывших кандидатов — представители КПРФ, ЛДПР, «Родины», Партии за справедливость, «Коммунистов России» и самовыдвиженцы. Как сообщил «Фонтанке» председатель избиркома Михаил Левин, все кандидаты сами изъявили желание сойти с предвыборной гонки.

При этом многие из выдвиженцев, синхронно разочаровавшихся в избирательном процессе, связаны с нынешним руководством муниципалитета «Купчино». Среди них есть сотрудники местной администрации, аппарата совета депутатов и подведомственных муниципалитету учреждений.

Массовый исход кандидатов произошел после того, как с выборов в Купчино избирком снял шестерых единороссов — главу муниципалитета Михаила Черепанова, двух его заместителей и трех соратников. Решение отозвать их кандидатуры приняла петербургская «Единая Россия» (с руководством партии Михаил Черепанов давно конфликтует). Глава Купчино и часть его команды обжаловали отмену своей регистрации в суде, заседание должно состояться в ближайшие дни.

При этом, по словам Михаила Левина, заявления с просьбой отменить регистрацию выдвиженцев начали поступать в комиссию в начале прошлой недели, то есть до того, как «Единая Россия» решила отозвать Черепанова и его команду. Прекратился их поток как раз 20 августа, в день партийного решения. «Нам потребовалось много времени, чтобы проверить их подлинность, потому что половину заявлений принесли не сами кандидаты, а некие посторонние лица», — сказал председатель избиркома.