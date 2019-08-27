Росстат объяснил рост числа бедных в стране

Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале текущего года выросла на 0,2 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,7%, или 18,6 млн человек, сообщил Росстат 27 августа.

По данным Росстата, рост доли бедного населения связан «с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения – 5,6%».

«По оценке Росстата, при увеличении прожиточного минимума на величину, равную уровню инфляции – 5%, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила бы 12,1%, что ниже аналогичного показателя в 2018 г. (12,5%)», – добавили в Росстате.

В Росстате подчеркнули, что «более точная оценка численности малоимущего населения будет получена по итогам года, когда будут учтены все сезонные и годовые выплаты, а также иные формы доходов».

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По данным Росстата, доля бедного населения во втором квартале снизилась на 1,6 п.п. по сравнению с первым кварталом. В первом квартале численность бедного населения Росиии составляла 20,9 млн человек.

Ранее Росстат сообщил, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года составило 20,9 млн человек или 14,3% населения, что выше аналогичного показателя прошлого года – 13,9%. Ведомство также отмечало, что прирост этого показателя также объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен.