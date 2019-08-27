Индекс пиджака. Как дорожала школьная форма с 2015 по 2019 год

«Фонтанка» проанализировала прайсы на школьную форму за четыре года. Рост цен оставляет без штанов — в буквальном смысле слова.

Сергей Коньков/Коммерсантъ

В поисках обмундирования первоклассника корреспондент «Фонтанки» наткнулся на архив оптовых прайсов на одном из сайтов совместных закупок. Механизм там простой: организатор закупки собирает пожелания стремящихся сэкономить родителей и отправляет их как мелкооптовый заказ. В архиве закупок сохранились воспоминания о том, сколько стоили пиджаки, жилеты, брючки и сарафаны, когда вы еще ломали голову, как пристроить ребенка в детский садик.

Роковым для школьной формы стал 2017 год — именно тогда цены двинулись вверх. Белорусскую форму, судя по росту цен на нее, можно считать европейским импортом. Производство в Петербурге — не гарантия, что из-за подорожания ваш ребенок не останется без штанов. В общем, раньше надо было рожать ваших первоклассников, дорогие родители.

Сразу предупреждаем: большинства цен из нашего исследования в магазинах нет и не было. В прицеле — оптовые и производственные прайсы. Зато не надо делать поправку на наценки ретейлера, что позволяет сохранить чистоту эксперимента. Ориентируемся на форму самых маленьких размеров, для первоклашек — потому что, чем крупнее ребенок, тем дороже будет стоить его пиджачок. Там, где ассортимент позволяет, фиксируем самый дешевый и самый дорогой вариант.

Итак, московская швейная компания, унаследовавшая производственные мощности у фабрики, шившей школьную форму с 1936 года. В ассортименте костюмы и сарафаны — из полиэстера или поливискозы, есть вариант с добавлением 20% шерсти.

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В 2015 году компания предлагала оптовикам для девочек: сарафан из полиэстера за 770 рублей, из поливискозы — от 990 до 1560 рублей. Комплект юбка и жилет стоил в среднем 1400 рублей (самый дешевый 1220, самый дорогой из трикотажа 2200). Девчачий жакет можно было купить за 1130-1390 рублей, самую дешевую юбку – за 660 рублей. Юбок дороже 1040 рублей в прайсе не было в принципе. Жилетки — 630-930 рублей, брюки — 880-1160 рублей, белые блузки — 510-1060 рублей, школьные платья — 1330-1500 рублей. Итого самый дешевый набор для девочки (пиджак, жилетка плюс юбка) в 2015 году обходился в 2350 рублей.

Для мальчиков в прайсе нашлись жилетки по 750-880 рублей и брюки по 800-880 рублей. Даже если предположить, что самый дорогой пиджак для мальчика стоит дороже девчачьего, можно было уложиться с костюмом-тройкой в 2800 рублей, без пиджака — 1550 рублей. В мае 2016 года цены не изменились.

А вот весной 2017 года родителям пришла пора поднапрячься. Для понимания масштабов бедствия присмотримся к артикулам. Итак, самая простая юбка К92, которая стоила 660 рублей — теперь обходится уже в 780 рублей. Брюки для мальчика А56 стоили 800-880 рублей, теперь — 1000. Зато комплект для девочки из юбки и жилета, который стоил 1440, оказался на распродаже за 800 рублей — утешительный приз для внимательных, так сказать. Самый дорогой жилет для девочки в 2016 году стоил 930 рублей, а теперь средняя цена жилета — 1100 рублей. Брюки для девочки с артикулом В09 были 880 рублей, стали 1460 рублей. Дальше неизбежно, как судьба, наступает весна 2018 года. Жакет на девочку стоит 1149-1399 рублей (ну, хорошо, подорожал на 19 рублей, не страшно, бывали в нашей жизни огорчения и похуже). Юбка тоже стремится к большему: 799-999 рублей. Белая блузка — 1299 рублей, а сарафан 839-1399 рублей. Но мы-то помним времена, когда он стоил 770!

Столько же в 2015 году стоила и юбка с артикулом К40, но теперь извольте выложить за нее 879 рублей. Брюки для мальчика с артикулом А56 — 939 рублей, это на целый 61 рубль меньше, чем прошлой весной. Зато жилет к ним дорос до 1149 рублей.

Едем дальше. Год 2019. Для девочки: брюки 839-939 рублей (те, что с артикулом В09, стоили 880 в 2015-2016 годах, теперь 999 рублей!), школьное платье 1149-1459 рублей, сарафан 1149-1349 рублей, уже знакомая нам юбка К40 — 839 рублей. Комплект для девочки А21 пару лет назад был не дороже 1390 рублей, но в 2019 его можно купить только за 1649. Если брать к нему самый дешевый пиджак, как в 2015 году, выйдет 2778 рублей против 2350 рублей четырехлетней давности, то есть, форма столичного производства подорожала примерно на 18%. Чтобы понять, сколько это может стоить в розницу в интернет-магазине — умножайте на два. Разница, казалось бы, невелика, но надо учитывать, что мы не можем оценить изменения в качестве ткани — артикул отражает только соответствие модели.

Насчет тканей станет понятнее, если проанализировать прайсы популярной петербургской фирмы, которая предлагает форму всех цветов и в любую клетку, какую пожелает родительский комитет. Мы нашли ее прайс 2016 года и такой же, но за 2019 год. Смотрим на столбик «цены при заказе в магазине», самый маленький размер (у нас, как вы помните, первоклашка).

В 2016 году жакет для девочки из синтетической вискозы стоил 2940 рублей, из более благородного полушерстяного габардина в клеточку — 3300 рублей. В 2019 году синтетический жакет стоит уже 3700, полушерстяной — 4450 рублей. Жилет для девочки можно было купить за 1330 или за 1420 рублей, теперь – за 1780 или 2250 рублей. Брюки девчачьи: было 1550 или 1840, стало 1850 и 2280. Сарафан «Настя» мог служить вашей дочке минимум год за 2570 или 2770 рублей, но теперь его цена – 3140 за синтетику и 3840 за полушерсть. Юбка на запах с круговой складкой стоила 1520-1650 рублей, но в 2019 году дешевле 1850-2270 не ищите.

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Итого, посчитаем: если брать комплект из жакета, жилета и юбки синтетических, то за три года он подорожал с 5790 рублей до 7330 рублей — на 1540 рублей. То есть, без десяти рублей девчачьи брюки взяли и испарились в неизвестном направлении! Да, в ценах 2016 года, но все равно обидно. А если хотите полушерсть, то держитесь: в 2016 году вы бы купили такой комплект за 6370, а в 2019 — уже за 8970. Итого 2600 рублей разницы. Это полушерстяные брюки 2019 года и пара приличных «лизунов» в придачу.

Если родители мальчиков думают, что проблемы только у тех, кто произвел на свет девицу, то пусть не обольщаются. Пиджак для мальчика «Дима» в 2016 году стоил 3016 или 3470 рублей в зависимости от наличия шерсти в составе, теперь 3920 или 4730 рублей. Жилет для мальчика — 1450 или 1580 рублей в далеком 2016 году, теперь 1780 и 2250 рублей. Зато в 2019 году жилеты для мальчиков и девочек стали стоить одинаково, феминизм победил хотя бы такой ценой. Брюки для мальчика стоили 1550 или 1840 рублей в 2016 году, а стали аж 1950 и 2460 рублей.

Теперь считаем. В 2016 году одеть пацана в школу попроще стоило 6016 рублей, а спустя три года — 7650. Придумайте сами, что вы могли бы купить на 1634 рубля, не то чтобы маленькие деньги. Одеть парня в полушерсть в 2016 году стоило 6890 рублей, а в 2019 году — 9440. На усушку и утруску за три года — 2550 рублей. Утрачены целые полушерстяные брюки — и еще 90 рублей на школьный завтрак в кармане этих брюк.

Белорусский производитель женской одежды и приличной школьной формы в 2013 году радовал хитрых родителей мелкооптовой ценой в 672-1024 рубля за юбку для девочки, 896-1498 рублей за жакет, 640-1249 за жилет. Для мальчиков пиджак можно было заказать за 1456 рублей, брюки – за 768 рублей, жилет — за 736-832 рубля. Состав тканей – полиэстер 66% вискоза 32%, эластан 2% или полиэстер 60%, вискоза 20% и шерсть 20%. Комплект для девочки можно было собрать за 2208, для мальчика — за 2960 рублей. Сегодня жакеты для первоклассниц стоят в среднем 1800 рублей, юбки – 1000 рублей, жилет — 1200 рублей. Пиджак для мальчика обойдется в среднем в 2100, брюки — 1400, жилет – 1300 рублей. Итого 4000 за комплект для девочки и 4800 — для мальчика. Оптовые цены на белорусскую школьную форму с 2013 года выросли примерно на 40%.

Вывод выбирайте сами в зависимости от степени вашего оптимизма. Возможно, это производители развиваются и улучшают качество пошива и тканей. Или жить становится дороже. В 90-е школьную форму вводили, чтобы сгладить социальное неравенство — чтобы дети из богатых семей не выпендривались перед всеми остальными. Теперь школьная форма сама по себе становится признаком достатка — одевать ребенка в «гражданское» все-таки дешевле.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»