Петербуржцы страдают в Пальма-де-Мальорке. Расчет на немецкую точность продлил путешествие домой

Жители Петербурга томятся в аэропорту испанского города Пальма-де-Мальорки в ожидании самолёта, который должен отвезти их в немецкий Франкфурт. Задержка уже составила 5 часов, из-за чего пассажиры де-факто опоздали на петербургский рейс.

Авиалайнер флагманского перевозчика Германии Lufthansa должен был вылететь 27 августа в 14.10 по московскому времени. По состоянию на 19.00, пассажиры оставались в зале ожидания.

«Но всем говорят: еще час, еще 15 минут. Информации нет… Борт, который должен нас забрать, все это время ремонтируют (в него попала молния по дороге в Пальму)», – пишет читательница Екатерина.

Сообщается, что среди пассажиров как минимум 15 петербуржцев. В 19.10 они должны были вылететь из Франкфурта в Петербург.

Онлайн-табло аэропорта Пальма-де-Мальорки показывает, что отправление рейса LH 1153 ожидается не раньше 21.02 по Москве.