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Dragon отстыковался от МКС и полетит приводняться в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon, созданный американской компанией миллиардера Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция операции идет на сайте NASA.
.@SpaceX's #Dragon is on the way home, headed for splashdown in the Pacific Ocean. It's carrying science investigations for analysis on Earth, a drive with film footage documenting life and research aboard @Space_Station and more. What's on board: https://t.co/nh6iRJ9Qfj pic.twitter.com/NjcD14XJ9W
— NASA (@NASA) 27. August 2019
По команде из Центра управления полетом в Хьюстоне (штат Техас) дистанционный манипулятор отвел корабль от шлюза на модуле Harmony и в 10:59 по времени Восточного побережья США (17:59 мск) раскрыл захваты, удерживавшие корабль.
Напомним, сегодня с МКС состыковался корабль, доставивший на орбиту Земли петербургского робота-андроида Фёдора. Его путь к месту работы оказался на двое суток длиннее запланированного.
В этот момент станция проходила над Тихим океаном. За ходом операции с борта МКС наблюдала астронавт NASA Кристина Кук. В 15:22 (22:22 мск) корабль включит на 12 минут 45 секунд двигатели для схода с обиты и в 16:21 (23:21 мск) совершит спуск на парашюте в районе Тихого океана, находящемся в 360 милях (570 км) к юго-западу от побережья Калифорнии.
Справка:
Космический грузовик, прибывший на станцию 27 июля, доставил продовольствие, оборудование и материалы для проведения нескольких десятков научных экспериментов, а также новый стыковочный узел, который был установлен американскими астронавтами на модуле "Хармони" и предназначен для стыковки коммерческих кораблей Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon компании SpaceX.