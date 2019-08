Dragon отстыковался от МКС и полетит приводняться в Тихом океане

Грузовой корабль Dragon, созданный американской компанией миллиардера Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция операции идет на сайте NASA.

.@SpaceX's #Dragon is on the way home, headed for splashdown in the Pacific Ocean. It's carrying science investigations for analysis on Earth, a drive with film footage documenting life and research aboard @Space_Station and more. What's on board: https://t.co/nh6iRJ9Qfj pic.twitter.com/NjcD14XJ9W

— NASA (@NASA) 27. August 2019