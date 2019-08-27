Dragon отстыковался от МКС и полетит приводняться в Тихом океане

Грузовой корабль Dragon, созданный американской компанией миллиардера Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция операции идет на сайте NASA.

.@SpaceX's #Dragon is on the way home, headed for splashdown in the Pacific Ocean. It's carrying science investigations for analysis on Earth, a drive with film footage documenting life and research aboard @Space_Station and more. What's on board: https://t.co/nh6iRJ9Qfj pic.twitter.com/NjcD14XJ9W — NASA (@NASA) 27. August 2019

По команде из Центра управления полетом в Хьюстоне (штат Техас) дистанционный манипулятор отвел корабль от шлюза на модуле Harmony и в 10:59 по времени Восточного побережья США (17:59 мск) раскрыл захваты, удерживавшие корабль.

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Напомним, сегодня с МКС состыковался корабль, доставивший на орбиту Земли петербургского робота-андроида Фёдора. Его путь к месту работы оказался на двое суток длиннее запланированного.

В этот момент станция проходила над Тихим океаном. За ходом операции с борта МКС наблюдала астронавт NASA Кристина Кук. В 15:22 (22:22 мск) корабль включит на 12 минут 45 секунд двигатели для схода с обиты и в 16:21 (23:21 мск) совершит спуск на парашюте в районе Тихого океана, находящемся в 360 милях (570 км) к юго-западу от побережья Калифорнии.