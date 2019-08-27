На «Скандинавии» Hyundai Creta улетел с трассы в лес. «Только недавно на КАД случилось аналогичное ДТП»

Мужчину и женщину доставили в больницу после серьезной аварии на трассе «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Неуправляемый кроссовер унесло в лес.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15:05 на 54-м километре федеральной трассы «Скандинавия» 66-летний водитель автомобиля Hyundai Creta не справился с управлением, машина съехала в кювет и затем врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель «Хёндэ» получил тяжелые травмы, а его 56-летняя пассажирка – средней тяжести. Обоих доставили в Центральную районную больницу поселка Первомайское.

«Дорожный инспектор» отмечает, что авария похожа на недавнее ДТП на КАД Петербурга, когда водитель потерял сознание за рулем. «Только недавно на КАД случилось аналогичное ДТП, в котором водитель отключился. Тогда он был один в машине. В этот раз – с пассажиром (женой), который тоже пострадал», – пишут в группе.

Реклама



ДТП на КАД произошло 19 августа. У развязки с Приморским шоссе автомобиль Opel Vectra врезался в отбойник. Очевидцы сообщали, что водитель ехал из больницы с капельницей. Мужчину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Позднее стало известно, что он скончался.

---