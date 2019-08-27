20 кораблей Балтфлота отбивались от врага на море и в воздухе

Экипажи кораблей Балтийского флота в рамках зачетного тактического учения успешно выполнили артиллерийские и ракетные стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения противника, сообщает 27 августа Минобороны России.

Стрельбы в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, выполнялись экипажами в составе разнородных групп кораблей флота в рамках плановых корабельных учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводными кораблями условного противника, а также по ведению боя с одиночным кораблем и средствами воздушного нападения. Помимо артиллерийских стрельб корветы, малые ракетные корабли и катера выполнили электронные ракетные пуски по кораблям «противника».

В общей сложности в мероприятии было задействовано около 20 боевых кораблей Балтийского флота, среди которых корветы «Стерегущий», «Стойкий», «Бойкий», большие десантные корабли «Минск», «Калининград», ракетные корабли «Гейзер», «Пассат», ракетные катера «Моршанск», «Заречный», «Кузнецк», а также малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики, суда обеспечения флота.

"Попутно экипажами кораблей были отработаны задачи поиска и слежения за подводными лодками условного противника, выполнены глубинные бомбометания и минные постановки. В период проведения артиллерийских стрельб были строго соблюдены все нормы и требования безопасности. Их обеспечение во время выполнения боевых упражнений осуществлялось надводными кораблями и судами обеспечения Балтийского флота", – подчеркнуто в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, накануне "Фонтанка" сообщала об инциденте, который случился на Балтике с будущей боевой единицей ВМФ России – корветом "Гремящий" и плавкраном, построенным также для военных моряков.