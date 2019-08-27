На русский язык перевели гайдлайны для онкобольных

Впервые на русский язык перевели гайдлайны – пособия, которые дадут человеку с онкозаболеванием достоверную информацию о его диагнозе. В брошюрах собраны материалы организации NCCN, которая объединяет 28 ведущих центров по изучению рака в США и выпускает рекомендации для врачей и пациентов.

Гайдлайны этой организации рассказывают об изменениях, которые происходят с человеком во время болезни, о вопросах, которые стоит задавать врачу, режиме питания, отдыха, возможных вариантах терапий. Однако они опубликованы только на английском языке. Перевести материалы на русский язык взялся Благотворительный фонд помощи взрослым «Живой» совместно с Клиникой амбулаторной онкологии и гематологии.

«Когда человек сталкивается с заболеванием, он ищет информацию. И первым делом лезет в интернет. Но далеко не вся информация там правильная», — приводит слова директора БФ «Живой» Виктории Агаджановой АСИ.

В результате на прием к врачу пациент часто приходит неподготовленным, не знает, какие вопросы задать. В итоге за 20 минут, выделенные на прием, врач не успевает рассказать все необходимое. Именно поэтому Михаил Ласков, онколог, руководитель Клиники амбулаторной онкологии и гематологии, предложил выпустить в России гайдлайны — методические пособия о болезни и вариантах лечения.

На сегодняшний день переведены четыре гайдлайна: о метастатическом и раннем раке легкого, раке ободочной кишки и раке желудка. Их можно найти на сайте фонда «Живой». Всего планируется подготовить 19 брошюр.

Обеспечить гайдлайнами планируется пациентов во всех регионах России. Сейчас идут переговоры с руководством клиник и врачами, которые будут рассказывать об этих изданиях своим пациентам. Кроме того, фонд планирует добиться, чтобы информация о гайдлайнах появлялась в поисковиках в первых строках.

По мнению врачей, достаточно обеспечить пособиями региональные или республиканские онкологические учреждения, в которые обычно попадают люди не только из городов, но и из деревень и сёл. Так они будут доступны многим.