Безответственное хранение. УФАС уличило «Балтийскую таможню» в нарушении антимонопольного законодательства

Петербургское УФАС 27 августа 2019 года огласило резолютивную часть решения по делу, возбужденному в отношении Балтийской таможни, ООО «Валро» и ООО «Партнер». По мнению ведомства, данные организации ограничили доступ на рынок иным хозяйствующим субъектам и тем самым нарушили п. 4 статьи 16 Закона о защите конкуренции.

Как сообщала «Фонтанка», дело в отношении Балтийской таможни и ее контрагентов было возбуждено еще в марте. Подрядчики получили исключительное право на хранение изъятых документов, товаров по уголовным делам, делам об административных правонарушениях, а также задержанных и обращенных в федеральную собственность при проведении таможенного контроля.

По условиям договоров, до момента завершения дела конфискованный товар должен храниться на складе бесплатно. А вот чтобы возвратить его, владелец должен оплатить услуги кладовщиков. «При этом период хранения не указывается, а цены на хранение, установленные этими организациями, значительно превышают цены на аналогичные услуги, оказываемые иными хозсубъектами», – сообщало УФАС.

Решение, а также предписание о прекращении соглашений будет подготовлено и опубликовано в течение 10 рабочих дней.