Пятнадцать гвардейцев на одного борца. Петербургская оппозиция не оправдала ожиданий силовиков

Столичный протест выборам без выбора в Петербурге трансформировался в абсурд. Полицейские и росгвардейцы демонстрируют численное превосходство над оппозиционерами.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

После того как многотысячные политические протесты прокатились по Москве, уличные акции петербургской оппозиции стали охранять особенно тщательно. Еще два года назад власти запрещали горожанам собираться на Марсовом поле, объясняя, что это может напугать туристов. Теперь они же дополняют пейзажи Невского проспекта не мирного вида автозаками и десятками силовиков. В полиции осознают неадекватность собственных усилий масштабу происходящего.

«Некст стоп — Гостиный двор», — сообщает громкоговоритель пассажирам автобусов, следующих по Невскому проспекту, рассчитывая, что среди них есть иностранные туристы. В этом месте не помешала бы минутка политинформации на английском — вместо рассказа о достопримечательностях. Потому что из окна автобуса взору иностранного туриста несколько выходных подряд открывается одна и та же загадочная картина. Вдоль Невского проспекта — двадцать-тридцать полицейских автомобилей: автозаки, грузовики и автобусы. По тротуару рассредоточено несколько сотен сотрудников полиции и росгвардейцев. За этим заслоном, если приглядеться, можно увидеть пару-тройку протестующих с плакатами. Невнимательный взгляд вряд ли выделит их из ряда попрошаек, уличных музыкантов и зазывальщиков на экскурсии по рекам и каналам.

Петербургские полицейские в августе 2019-го бросают на охрану общественного порядка силы, неадекватные масштабу самих протестных акций — будто намеренно демонстрируют, что силовики умеют мобилизовать людей лучше, чем лидеры протеста. По словам собеседника «Фонтанки» в правоохранительных органах, в среднем на акцию последний месяц отправляют около трехсот сотрудников. Еще по пять человек работают в каждом отделе полиции, которому выпадет быть «дежурным» на случай задержаний — обычно таких отделов пять-десять. Кроме того, на каждом подобном мероприятии работают от десяти до тридцати оперативников. При этом самый многочисленный митинг, который петербургские оппозиционные политики собрали на московской протестной волне, насчитывал около пяти тысяч человек — он прошел 24 июля и обошелся без задержаний.

Через четыре дня после многотысячного митинга в столице, который закончился возбуждением уголовного дела по статье о массовых беспорядках, петербургские оппозиционные активисты собрались устроить народный сход на Исаакиевской площади — по соседству с избирательной комиссией и Заксобранием. Среди тех, кто звал на площадь, не было известных политиков, и акция не обещала быть многочисленной. Тем не менее за час до ее начала к Мариинскому дворцу подогнали шесть автозаков и автомобилей ОМОНа, полицейской техникой заставили несколько близлежащих улиц.

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«Я подошел к сотруднику полиции и спросил, по какому поводу такой военный парад. Он ответил: проверяем боевую готовность. Мариинский дворец за последние тридцать лет никто штурмовать не пытался, удивился я в ответ. Он только развел руками», — рассказал «Фонтанке» депутат Борис Вишневский. Произошедшее в тот день на Исаакиевской площади можно было принять за митинг полицейских, понаблюдать за которым пришли десять-двадцать оппозиционеров.

Эта ситуация повторялась из раза в раз. На площади Ленина 15 августа семьдесят коммунистов митинговали в окружении двухсот сотрудников правоохранительных органов. Больше десяти полицейских автомобилей припарковались у Гостиного двора 17 августа — примерно по одному на каждого протестующего, вышедшего в пикет. Одиннадцать активистов движения за равноправие ЛГБТ в прошлое воскресенье посадили в автозак и увезли с Невского проспекта, не позволив им даже развернуть плакаты.

Два года назад на тот момент губернатор Петербурга Георгий Полтавченко запретил горожанам собираться на Марсовом поле без согласования со Смольным. Это произошло после того, как на Марсово поле несколько тысяч горожан вышли на митинги, организованные Алексеем Навальным. Однако официальной причиной городские власти объявили заботу о туристах.

«Через Марсово поле проходят популярные туристические маршруты. Митинги и акции протеста дискредитируют образ Петербурга как культурной столицы. Происходящее в центре города видят и иностранные туристы, у которых может сложиться негативное впечатление об общественно-политических явлениях в нашем городе», — взывали к Смольному депутаты муниципалитета «Посадский». Член Общественного совета при МВД Александр Шестаков восклицал: «Согласитесь, что устраивать митинги на мемориале неправильно. А представляете, на что смотрят туристы, когда приезжают в наш город?»

«Мы уже сами — как туристическая достопримечательность», — пошутил в разговоре с «Фонтанкой» сотрудник петербургской полиции. Собеседники из числа работников городского управления МВД видят несоответствие между масштабом протестов и задействованными силами. «Я недавно шел возле Публички, даже замер от вида – припаркованы зеленые огромные воинские машины, какой-то кузов с радарами, будто для запуска ракет, стоит. Такое впечатление, что на Петербург парашютисты напали. Так это я привычный. А как на это смотрят прохожие? — описал впечатления один из них. — Недавно перед согласованным митингом КПРФ в строю слышал бурчание сотрудников, мол, с женой поссорился из-за этих митингов, ведь обещал, что сегодня выходной. Знаете, как его поддержали — многие тут же начали говорить примерно о том же. Кто-то даже тещу вспомнил».

По данным «Фонтанки», за каждый подобный выход на обеспечение общественного порядка полицейским положен отгул. Отгул, конечно, ставится в соответствующих табелях, только все понимают, что формальные учеты — одно, а на практике этих отгулов никто не предоставит. Все просто: если всех отпустить, то работать будет некому — некомплект.

В комментариях достается и руководству. Наиболее подходящая замена для цитаты, которую услышал корреспондент «Фонтанки», выглядеть будет так: «Задрали!» У рядового состава наметился когнитивный диссонанс — они раздражены и митингующими, и начальством одновременно.

Мария Карпенко,

Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»