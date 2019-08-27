Заключённые ИК-12 собираются записать рэп-альбом. В колонии прошёл мастер-класс по речитативу

Заключённые нижнетагильской колонии № 12 начали подготовку к записи рэп-альбома. Рэперы дали мастер-класс в стенах исправительного учреждения. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.

К сидельцам приехали представители Екатеринбургского театра «Шарманка». Хип-хопу обучали «инструкторы по речитативу» Антон Мамонтов и Максим Мазхов. Они обсудили с осужденными композиции будущего альбома и прослушали наброски материала.

«Отметим, что хотя будущий музыкальный альбом будет представлять собой рэп-стиль, он будет направлен на исправление осужденных. Музыканты на своем примере хотят показать, что ждет человека, если он нарушит закон», – отметили в пресс-службе регионального ГУ ФСИН.

Совместный проект заключённых и «Шарманки» начался с лёгкой руки худрука театра Ларисы Абашевой. Девушка предложила записать альбом звёздам колонии Евгению Брусницыну и Евгению Кудрину после того, как дуэт опубликовал на Youtube видеообращение к хип-хоп-исполнителю Басте. Молодые люди пригласили музыканта в колонию, однако тот оставил месседж без внимания.