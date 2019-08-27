Дело - труба. Полиция Петербурга ищет пассажира такси с ножом и арматурой, угнавшего «Киа Церато»

Полиция ищет мужчину, напавшего на таксиста и угнавшего его автомобиль. Водитель заявил, что его ударили арматурой и приставили к горлу нож. Потерпевшему пришлось выпрыгивать из машины на ходу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, это произошло ранним утром 27 августа. 34-летний таксист обратился в полицию Фрунзенского района с заявлением, в котором сообщил, что на него напал пассажир. Неизвестный хотел доехать от улицы Ленсовета до улицы Турку, но в пути его планы изменились. По словам заявителя, сидевший на заднем сиденье «Киа Церато» человек ударил его по затылку арматурой, похожей на кусок трубы, после этого водитель почувствовал на шее холод клинка.

Угрожая убийством, злоумышленник заставил водителя пересесть на пассажирское сиденье. После того как машина снова тронулась, таксист выпрыгнул, а угонщик продолжил движение. Потерпевший обратился в ближайшее отделение полиции, откуда был госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.