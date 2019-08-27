ФГУП "Росразмещение" опечатало часть бизнес-центра "Игротехника" на Васильевском острове

Сотрудники ФГУП "Росразмещение" при поддержке бойцов частного охранного предприятия опечатали помещения бизнес-центра "Игротехника" на Васильевском острове.

Как рассказал "Фонтанке" во вторник, 27 августа гендиректор и владелец АО "Завод "Игротехника" Борис Тивин, часть его территории в 1,1 Га принадлежит государству, и была у него на правах хозяйственного ведения, а часть приватизирована. Производство там давно закрыто, а на месте завода расположен одноименный бизнес-центр общей площадью 14 тыс. м2. Однако часть из них – около 7 тыс. м2 – являются памятниками архитектуры и не могли быть приватизированы, так и оставшись в собственного государства. Именно в эти помещения и пришли во вторник представители "Росразмещения".

Реклама



Этот ФГУП – коммерческая организация, подведомственная Росимуществу, которая занимается управлением казенных активов. В Петербурге одно из крупнейших таких зданий – на Гороховой 2/6, где базируется главный федеральный инспектор и структуры Росимущества.

Борис Тивин настаивает, что действия "Росразмещения" незаконны: "Мы оспариваем права на эти активы в суде, и пока он не примет какого-то решения, врываться и опечатывать тут что-то – нельзя". По данным картотеки арбитража, сейчас иск "Игротехники" к МТУ Росимущества в СПб и Ленобласти рассматривается в апелляционной инстанции.

Андрей Рыбась, руководитель петербургского представительства "Росразмещения" объяснил "Фонтанке", что его предприятие не является участником судебной тяжбы "Игротехники" с Росимуществом, так что оно его не касается.

"С 1993 года завод использовал помещения не совсем на законных основаниях. Сейчас они пытаются оспорить вопрос передачи на праве хозведения в "Росразмещение", если им удастся убедить суд, мы сразу же уйдем. Пока это решение остается в законной силе, мы имеем право быть тут", – говорит Андрей Рыбась.

Во время захвата помещений Борис Тивин вызывал полицию и прокуратуру, однако, ознакомившись с представленными документами, правоохранители покинули территорию завода.

"По заключенному в 1990-е годы договору аренды они имели право использовать эти объекты только для себя, а не сдавать в субаренду. Завтра утром мы будем подавать в полицию заявление о предполагаемом преступлении. Не могу сейчас называть статью, потому что это лишь мое предположение", – осторожно отмечает представитель "Росразмещения".

Одновременно с Борисом Тивиным доступ в помещения потеряли и многочисленные арендаторы – несколько десятков компаний. И их Андрей Рыбась считает самой пострадавшей стороной. "Мы объяснили арендаторам, что они заключили договор с организацией, которая не имела на это право. О том, что права на здание переходят к нам, мы известили руководство "Игротехники", и по закону они должны были уведомить об этом арендаторов", – говорит он.

Реклама





Какова судьба двух корпусов "Игротехники", Андрей Рыбась судить не берется: "Возможно, там останутся те же самые арендаторы, но деньги с них теперь пойдут не частной фирме, а в доход казны".