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27.08.2019 18:20
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Смольный показывает, как отремонтировали улицы в четырех районах Петербурга

Смольный показывает, как отремонтировали улицы в четырех районах Петербурга

В Петербурге завершился ремонт четырех улиц в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском и Центральном районах города. В том числе закончили работы на улице Маяковского, встревожившие горожан в июле.

Как сообщает 27 августа пресс-служба КРТИ Петербурга, ремонт на участке улицы Маяковского длиной 1,31 километра выполняло ЗАО «АБЗ-Дорстрой». За 71,19 миллиона рублей компания отремонтировала покрытие проезжей части на площади 14,76 тысячи квадратных метров и тротуары на площади 7,18 тысячи квадратных метров. Стоимость работ составила 71,19 миллиона рублей.

АО «ПО «Возрождение» завершило ремонт Прядильного переулка и 16 – 17-й линиях Васильевского острова. В Прядильном подрядчик привел в порядок 1,32 тысячи квадратных метров покрытия проезжей части и 1,45 тысячи квадратных метров тротуаров. Работы на участке длиной 0,17 километра обошлись в 5,33 миллиона рублей.

Стоимость ремонта 2,55 километра 16 – 17-й линиий В. О. составила 83,99 миллиона рублей. Компания привела в нормативное состояние 25,54 тысячи квадратных метров проезжей части и 10,91 тысячи квадратных метров тротуара.

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Также завершились работы на Болотной улице. АО «ВАД» за 12,58 миллиона рублей отремонтировала участок протяженностью 0,86 километра, включая 3,51 тысячи квадратных метров проезжей части и 1,65 тысячи квадратных метров тротуара.

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга опубликовал фотоотчет со снимками отремонтированных улиц.

Смольный показывает, как отремонтировали улицы в четырех районах Петербурга

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