Смольный запустил рабочее движение на новом участке Гранитной улицы, которая по условиям контракта должна быть готова к маю

На отрезке Гранитной улицы от Новочеркасского проспекта до Уткина переулка открылось рабочее движение. Новое дорожное покрытие 27 августа от городских властей открыл для водителей вице-губернатор Эдуард Батанов, сообщили «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

«Благодаря новому объекту улично-дорожная сеть двух районов теперь будет дополнительно подключена к Ладожскому вокзалу: трамвай и автомобильный транспорт могут подъехать к вокзалу со стороны Новочеркасского проспекта. Также по Гранитной улице пойдёт общественный транспорт (от Уткина переулка до новой автобусной станции у вокзала). В первую очередь будет восстановлен по своей привычной трассе 46-й автобусный маршрут», – добавили в комитете.

Напомним, что строительство продолжения Гранитной улицы велось с начала 2016 года. Подрядчик – ООО «ЛСР-Строй» – не только построил новый участок протяженностью 1,55 км, но и реконструировал существующую дорогу. Чиновники обещали, что она откроется до конца 2018-го, хотя в контракте был четко прописан срок окончания работ — май 2019 года.

История Гранитной началась еще в далеком 2006 году, когда Дирекция транспортного строительства заказала проект за 8 млн рублей у АО «ИнкомПроект». В КРТИ одобрили документ только в апреле 2013 года, и тогда Гранитная улица с трамвайной линией и кольцом стоила ровно миллиард. Из-за ошибок и судебных тяжб проект ожидал старта с 2015 года и рос в цене. В итоге его стоимость сначала выросла до 1,46 млрд рублей, а потом до 1,75 млрд рублей.