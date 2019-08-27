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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
27.08.2019 18:10
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«Много света не бывает». Часть 1

Мы уже рассказывали вам об окнах в проектах LEGENDA, а если быть точнее, о нестандартных решениях, которыми может похвастаться только original smart. Сегодня мы расскажем еще о нескольких находках девелопера, но уже в проектах более высокого ценового сегмента.

«Много света не бывает». Часть 1

LEGENDA Intelligent Development

Петербург – город, ассоциирующийся с дождливостью, серостью и даже мрачностью. Петербуржцы, конечно же, знают, что это не совсем так, ведь у нас есть белые ночи, которые, однако не компенсируют недостаток солнечного света.

LEGENDA Intelligent Development
LEGENDA Intelligent Development

«Много света не бывает» – фраза которую мы всегда держим в голове, проектируя наши дома, – комментирует директор по маркетингу и рекламе LEGENDA Всеволод Глазунов. – Мы всегда предусматриваем бОльшую площадь остекления в своих проектах. Увеличенная площадь окна или дополнительные окна – это must-have для LEGENDA, и там, где такие решения реализовать возможно, мы реализуем».

Но LEGENDA не была бы LEGENDA, если бы не привносила в каждый свой проект что-то новое, а если говорить про проекты более высокого сегмента – эксклюзивное, ранее не встречающееся на рынке жилой недвижимости Петербурга. 

Круизное окно

В проекте «Московский, 65» – первом проекте LEGENDA Business ряд квартир имеют в своем проекте эффектное круглое окно, которое называется «круизным». Диаметр такого окна достигает 2 метров, у него нет импостов.

Окно выглядит, бесспорно, эффектно. Но этот эффект достигается не только формой и размером, но и расположением в квартире. В планировках «Московского, 65» оно украшает либо зону столовой, либо просторной гостиной, откуда через него открываются виды на Московский проспект и Обводный канал.

LEGENDA Intelligent Development
LEGENDA Intelligent Development

Такое окно будет эффектно смотреться и в мастер-спальне с окнами на восток, по крайней мере вид на потрясающие восходы владельцу такой спальни гарантирован. А вот в детской такое окно просто не имеет смысла: ребенок попросту не увидит в нем ни особенной ценности, ни удобства.

Двойной свет

Еще одной оконной «изюминкой» проекта «Московский, 65» можно назвать квартиры с двойным светом. Мансардные окна наряду с витражным остеклением стали особым ингредиентом квартир на последних  этажах, где проектом предусмотрена скатная кровля. Дополнительный wow-эффект такое конструктивное решение добавляет парадным гостиным с высотой потолков более 5 метров, благодаря чему пространство кажется большим, легким, светлым и воздушным.

LEGENDA Intelligent Development
LEGENDA Intelligent Development

Мансардные окна украшают помещение не только общей жилой зоны, но и приватной спальни. Если в гостиных такое решение создает ощущение дополнительного пространства и «воздуха» за счет высоких потолков, то спальне мансардное окно придаст уют и теплую атмосферу.

LEGENDA Intelligent Development
LEGENDA Intelligent Development

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

«Московский, 65» – застройщик ООО «ЛЕГЕНДА МОСКОВСКОГО», проектная декларация на сайте https://moskovsky65.legenda-dom.ru

 

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