Хочу проголосовать на муниципальных выборах в Петербурге. Где и за кого?

«Фонтанка» представляет сервис для поиска информации о кандидатах в муниципальные депутаты и избирательных участках, куда нужно прийти во второе воскресенье осени.

Выборы пройдут в Петербурге 8 сентября: каждый горожанин сможет выбрать своего представителя в местном совете. Муниципалитетов в Петербурге больше сотни, за депутатские мандаты борются десятки. Разобраться не то что в программах, в фамилиях не всегда просто. «Фонтанка» помогает. Напишите в поисковой строке адрес своей регистрации, и мы покажем, из кого выбирать в вашем округе.