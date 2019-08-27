Обещавшая не петь в России грузинская певица Катамадзе собирается концертировать в Сочи

Грузинская джазовая исполнительница Нино Катамадзе появилась в анонсах песенного конкурса «Новая волна – 2019» в Сочи. Два месяца назад она заявляла, что не будет выступать в России, назвав соседнюю страну «оккупантом».

«Да, Нино Катамадзе заявлена в качестве участника», – рассказали 27 августа «Фонтанке» по телефону справочной службы конкурса.

При этом на вопрос, почему певица решила приехать в Сочи на второй день «Новой волны», ответ дать не смогли.

Имя исполнительницы указано https://newwave-tickets.ru/events/1/163/ среди участников концерта 27 августа на официальном сайте «Новой волны». Кроме того, Катамадзе среди хедлайнеров шоу поставили и продавцы билетов.

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При этом на официальных ресурсах певицы концерт в Сочи не значится. «Фонтанка» направила запрос ее менеджерам, однако оперативного комментария получить не удалось.

Напомним, что в конце июня Нино Катамадзе отказалась https://www.fontanka.ru/2019/06/30/032/ от выступлений в России на волне протестов в Тбилиси. «Я всегда говорила, и в том числе в России, что Россия – оккупант. Одно дело – это мой гастрольный график, а второе – мое внутреннее ощущение» – так свою позицию описала звезда.