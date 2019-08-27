Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+20°C
/ Завтра: +23
$ 66.26р
73.61р
20:32 27.08.2019
Расширенный поиск

Происшествия
27.08.2019 17:44
Печать

В Полюстрово нашли мёртвой 88-летнюю петербурженку. План её убийства лежал рядом

Следствие изучает обстоятельства, при которых погиб хозяин квартиры в Красногвардейском районе Петербурга и его престарелая мать. Разгадку может подсказать записка, в которой упомянуты мать, супруга и нежелание оставлять наследство.

Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, полиция приехала в квартиру на проспекте Металлистов, 74, накануне ночью после информации о покончившем с собой мужчине. Кроме тела 59-летнего владельца двушки рядом нашли погибшей его 88-летнюю мать. Следы удушения намекают, что, в отличие от сына, её уход из жизни едва ли был добровольным.

Подсказкой можно считать заполненный рукописным текстом листок, который обнаружили при осмотре комнат. Его автор предлагает считать посланием любимым. Он констатирует, что уже выпил для храбрости и постарается задушить мать во сне, «ну а сам как придётся». Возможную причину приводит выше: «Мать этого не переживёт, она и так не в себе».

Кроме ближайших планов нашлось в письме место и для наболевшего. Автор признаёт, что вёл себя, возможно, неправильно, и сетует, что всё чаще стал слышать упрёки от супруги, хотя жить должны в унисон и «куда иголочка, туда и ниточка». Он извиняется перед всеми, но с супругой категоричен: квартира его и отдавать он её не намерен даже «любимой жене».

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
27.08.2019 18:00

Тройной урожай скидок на квартиры

Многие откладывают дела на осень, потому что «надо съездить в отпуск, собрать детей в школу, закончить основные работы на даче». И вот на пороге сентябрь – пришло время принять решение и исполнить мечту! Мечту о комфортной квартире в престижном пригороде.
ПСК
27.08.2019 15:33

В ПСК рассказали, что ждёт архитектуру новостроек

Союз архитекторов России заканчивает работу над законопроектом об архитектурной деятельности в РФ и планирует вынести его на рассмотрение парламента уже в этом году. Уйдут ли безликие «коробки» в прошлое и что об этом думают девелоперы, рассказали в ГК «ПСК».
Setl City
27.08.2019 14:55

В ЖК «Солнечный город» откроется офис врача общей практики

У жителей «Солнечного города» появятся собственный терапевт и педиатр. Он будет находиться в ведении одной из городских поликлиник. Планируется, что уже в начале сентября офис врача примет первых пациентов.
ГК «Эталон»
27.08.2019 12:48

Объекты «Эталон ЛенСпецСМУ» аккредитованы еще одним банком по программе «Военная ипотека»

ПАО «Сбербанк» аккредитовал по программе «Военная ипотека» корпус 4.7-3 квартала «Галактика» и ЖК «Охта Хаус», которые возводит АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»).
ПАО «Группа ЛСР»
27.08.2019 11:27

«Группа ЛСР» открыла «звездный» садик в Московском районе Санкт-Петербурга

Вблизи жилого комплекса «Звездный дуэт», который «Группа ЛСР» строит в Московском районе, открылся детский сад №45 на 280 малышей. Учреждение состоит из двух отдельных корпусов на Дунайский пр., 29, к.4 и пр. Космонавтов, 102, к.2.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
26.08.2019 17:56

Началось заселение ЖК «Морская звезда»

26 августа началось заселение 1-й и 8-й секций ЖК «Морская звезда», завершением строительства которого занималось АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон»). Жилой комплекс «Морская звезда» расположен по адресу: Санкт-Петербург, улица Оптиков, д. 37, стр. 1.
ГК «Полис Групп»
26.08.2019 16:22

В ЖК «Полис на Комендантском» началось благоустройство

ГК «Полис Групп» продолжает строительство жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
«Лидер Групп»
26.08.2019 15:47

Квартиры в «Гавани Капитанов» станут дороже

1 сентября стоимость квадратного метра будет планово увеличена в жилых комплексах «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимых компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.
ГК «Ленстройтрест»
26.08.2019 15:28

Коммерческие помещения в ЖК «Янила Драйв» выросли в цене

ГК «Ленстройтрест» сообщает о повышении стоимости коммерческой недвижимости, расположенной на первых этажах жилых корпусов в голландском квартале «Янила». В зависимости от площади лота цена увеличилась в среднем на 30 000 рублей за квадратный метр.
ПСК
26.08.2019 14:54

ПСК пригласит собственников апартаментов в Like

Апарт-комплекс Like у метро «Площадь Мужества» готовится ко вводу в эксплуатацию. Уже в октябре ГК «ПСК» покажет готовые апартаменты их владельцам. Сейчас на объекте завершаются последние косметические работы.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
26.08.2019 14:30

Заселение до полной оплаты в «Новом Оккервиле»

Компания «Отделстрой» разработала специальную программу для покупателей готовых трехкомнатных квартир под названием «Квартира сегодня – деньги потом»*.
«Аквилон Инвест»
26.08.2019 14:10

«Аквилон Инвест» вывел в продажу новый жилой комплекс в Приморском районе

Жилой комплекс комфорт-класса «FoRest Аквилон» построят на участке в 3,6 га, на территории Каменки, в квартале, ограниченном улицами Планерная и Глухарская, а также перспективой проспекта Авиаконструкторов.