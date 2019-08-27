В Полюстрово нашли мёртвой 88-летнюю петербурженку. План её убийства лежал рядом

Следствие изучает обстоятельства, при которых погиб хозяин квартиры в Красногвардейском районе Петербурга и его престарелая мать. Разгадку может подсказать записка, в которой упомянуты мать, супруга и нежелание оставлять наследство.

Как стало известно «Фонтанке» 27 августа, полиция приехала в квартиру на проспекте Металлистов, 74, накануне ночью после информации о покончившем с собой мужчине. Кроме тела 59-летнего владельца двушки рядом нашли погибшей его 88-летнюю мать. Следы удушения намекают, что, в отличие от сына, её уход из жизни едва ли был добровольным.

Подсказкой можно считать заполненный рукописным текстом листок, который обнаружили при осмотре комнат. Его автор предлагает считать посланием любимым. Он констатирует, что уже выпил для храбрости и постарается задушить мать во сне, «ну а сам как придётся». Возможную причину приводит выше: «Мать этого не переживёт, она и так не в себе».

Кроме ближайших планов нашлось в письме место и для наболевшего. Автор признаёт, что вёл себя, возможно, неправильно, и сетует, что всё чаще стал слышать упрёки от супруги, хотя жить должны в унисон и «куда иголочка, туда и ниточка». Он извиняется перед всеми, но с супругой категоричен: квартира его и отдавать он её не намерен даже «любимой жене».