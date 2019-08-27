«Это чрезвычайная климатическая ситуация». Генсек ООН рассказал о рекордном уровне углекислого газа в атмосфере из-за лесных пожаров

Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории, а 2015 – 2019 годы самыми жаркими за всю историю метеонаблюдений, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш на саммите «большой семёрки» в Биаррице.

«Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO 2 существовал 3 – 5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше», – цитирует во вторник, 27 августа, слова генсека ООН сайт организации.

Антониу Гутерриш напомнил о стремительном таянии ледников Гренландии. По его данным, только в июле там растаяло 179 миллиардов тонн льда. А пожары в Сибири, в Амазонии, на Аляске, в Канаде, в Гренландии и других частях Земли привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

«Все происходящее – это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем в Париже (на момент принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году. – Прим. ред.). И научные данные это подтверждают. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градуса по Цельсию до конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45% сократить выбросы парниковых газов к 2030 году», – заявил глава ООН.

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Гутерриш упрекнул страны за невыполнение взятых на себя обязательств в 2015 году и пригласил мировых лидеров на саммит по климату, который пройдёт в сентябре в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

Летом 2019 года в России зафиксированы многочисленные пожары в Сибири, к тушению которых власти приступили, только когда задымления стали заметны в крупных городах. По официальным данным, ущерб от лесных пожаров оценивается в 7 миллиардов рублей. О том, что Сибирь горит из-за глобальных изменений климата, ранее заявили британские учёные. По неофициальным данным, пожары являются следствием попыток скрыть незаконные лесные вырубки.