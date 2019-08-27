Новая хельсинкская библиотека признана лучшей в мире

Библиотека финской столицы Oodi, открытая в 2018-м, получила в этом году звание лучшей библиотеки в мире. Международная федерация библиотечных ассоциаций и учреждений IFLA назвала победителя в Афинах 27 августа.

В этом году Oodi посетили уже 2 млн человек. Благодаря своей яркой архитектурной форме, расположению в центре города и видовой летней террасе она действительно стала точкой притяжения как для местных жителей, так и для туристов.

Обойдя финалистов – Green Square Library and Plaza в Австралии, Bibliotheek LocHal в Нидерландах и центральную библиотеку христианской церкви Turanga в Новой Зеландии, – Oodi получила помимо звания 5000 евро.

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Oodi была разработана совместно с читателями, всего было получено 2000 идей от будущих посетителей. Реализовало проект архитектурное бюро ALA Architects. Строительство обошлось в 98 млн евро.

В трехэтажной библиотеке помимо коллекции в 100 тыс. книг на 17 языках есть кафе, кинотеатр, пространства для семинаров, мастер-классов и лекций. Oodi оборудована также компьютерами, 3D-принтерами, плоттерами, швейными машинками, а книги на полки поднимают роботы. Подробнее читайте здесь.