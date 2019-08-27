Женщина на Audi, выезжая с парковки магазина, подбила машину Росгвардии в Купчино

Автомобиль Росгвардии попал в ДТП во Фрунзенском районе Петербурга днем 27 августа. В служебной «Ладе» пострадали трое.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15 часов у дома 27 по Малой Балканской улице женщина-водитель, выезжая на автомобиле Audi с зоны парковки, столкнулась с автомобилем LADA. В результате травмы различной степени тяжести получили мужчина, находившийся за рулем «Лады», и двое его пассажиров.

Авария произошла на выезде с парковки магазина «О’кей», уточняют в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На кадрах с места аварии видно, что «Лада» получила повреждения передней части. На месте работала машина реанимации.

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Первоначально очевидцы, увидев на борту «Лады» надпись «Полиция», сообщали, что в аварию попала машина ППС. В ГИБДД подчеркнули, что полиции машина не принадлежит. Как уточняет участник группы Андрей, ставший свидетелем ДТП, это «Лада» Росгвардии. С его слов, водитель служебного автомобиля ехал прямо, а женщина на «Ауди», выезжая от «О’кея», не уступила ему дорогу.