Обрушился, увлекая людей и авто в бездну: «приключения» турецких мостов попали на видео

Такие конкуренты петербургскому мосту глупости и не снились. В Турции не автомобиль напал на мост снизу, а наоборот, мост «самовольно» ушёл из-под колёс автомобиля, увлекая его в бездну. Ещё один мост смыло почти целиком.

Как сообщает местное NТВ, 26 августа в городе Терме на Черноморском побережье (север Турции) из-за наводнения обрушился недавно построенный мост. В образовавшийся провал ухнула машина и два пешехода – они получили травмы. На помощь пришли очевидцы: они вытащили пострадавших из ямы.

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По словам мэра города, данный участок улицы был закрыт, но горожане в обход запрета использовали его, пишет издание Haberturk.

Это уже второе ЧП с мостом в Терме. Ещё один мост там смыло 24 августа, отмечает 27 августа Yeniakit.

В целом из-за аномальных осадков, обрушившихся на север Турции 23 – 24 августа, погибли два человека. Были перекрыты дороги, сельскохозяйственные посадки пострадали от ливней и оползней, множество людей пришлось эвакуировать.