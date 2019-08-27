Пенсия, правосудие и погребение онлайн. «Госуслуги» приглашают оценить новые сервисы

Сразу пять прототипов новых онлайн-сервисов представили разработчики портала «Госуслуги» во вторник, 27 августа. К известным сервисам после тестирования добавятся «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в правоохранительные органы», «Пенсия онлайн», «Обжалование штрафов онлайн» и «Утрата близкого человека».

С помощью опубликованных протосервисов можно узнать о разрабатываемых функциях и услугах, но отправить заявление и проверить сервис в действии пока нельзя. В описании каждой будущей услуги есть видеопрезентация о том, как будет работать суперсервис и в чем его преимущества. Гражданам РФ на данном этапе предлагается писать предложения о том, «какие доработки необходимы, а что кажется наиболее полезным».

Заявлено, что с 2020 года «правосудие онлайн» будет определять территориальную подсудность и подсказывать, в какой суд нужно обращаться. «Подача заявлений в правоохранительные органы» в 2020 году заработает в пилотном режиме, когда «в одно из ведомств заявление можно подавать онлайн». «Пенсия онлайн» с 2021 года позволит получать уведомления о будущей пенсии, заявления о неучтенных периодах, позволит переводить накопления новому страховщику без личного присутствия и даст выбор способа получения пенсии. «Обжалование штрафов онлайн» и «Утрата близкого человека» уже тестируются.

Раздел с прототипами новых сервисов появился на «Госуслугах» в июле. Услуги «Рождение ребенка», «Поступление в вуз онлайн», «Переезд в другой регион», «Оформление европротокола онлайн» и «Цифровое исполнительное производство» протестировали 2,5 тысячи человек, которые заполнили анкеты.

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«Больше половины респондентов оставили контактные данные для участия в будущих опросах и тестированиях. Каждое предложение будет изучено, а многое войдет в пакет дальнейших доработок», – сообщают разработчики портала.

До конца 2019 года на «Госуслугах» появятся прототипы еще 20 суперсервисов: для работников, автовладельцев, собственников, студентов, иностранцев и предпринимателей.